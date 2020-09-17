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أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة

أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة
http://almnatiq.net/?p=904742
المناطق - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عدداً من القرارات قضت بإعادة تنظيم بعض الإدارات بالإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء مؤخراً.
وتضمنت القرارات انتقال اختصاصات إدارات أُلغيت إلى إدارات أخرى، حيث أُلغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية ، كما نُقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية ، وإعادة توزيع القوى العاملة بما تتناسب وطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم.
وتضمنت القرارات أيضاً نقل اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وحدة إدارية بمسمى “إدارة التميز المؤسسي” ترتبط بالمدير العام للموارد البشرية, وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة على الوكالات والإدارات التي استُحدثَت والاستفادة من الكوادر البشرية وفق التخصصات والخبرات الموجودة.
وقدّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, شكره لسمو أمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفي الإمارة.

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