أمير منطقة الرياض وسمو نائبه يطلعان على ملامح التوجهات الاستراتيجية للأسرة في المملكة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , على ملامح التوجهات الاستراتيجية للأسرة في المملكة التي وضعها مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه أمير منطقة الرياض وسمو نائبه -عبر الاتصال المرئي- مع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري, حيث استعرضت أبرز التحديات التي تواجه الأسرة وسبل معالجتها في الاستراتيجية.

شارك في الاجتماع -عن بعد- أصحاب السمو والمعالي المحافظون وأعضاء مجلس المنطقة.

كما شارك معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.