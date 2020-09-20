اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , على ملامح التوجهات الاستراتيجية للأسرة في المملكة التي وضعها مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه أمير منطقة الرياض وسمو نائبه -عبر الاتصال المرئي- مع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري, حيث استعرضت أبرز التحديات التي تواجه الأسرة وسبل معالجتها في الاستراتيجية.
شارك في الاجتماع -عن بعد- أصحاب السمو والمعالي المحافظون وأعضاء مجلس المنطقة.
كما شارك معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.
أمير منطقة الرياض وسمو نائبه يطلعان على ملامح التوجهات الاستراتيجية للأسرة في المملكة
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , على ملامح التوجهات الاستراتيجية للأسرة في المملكة التي وضعها مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
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