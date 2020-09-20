وزير التعليم: تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول اعتباراً من العام الدراسي القادم

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أفصح وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، أن السنة الأولى ستكون موحدة، وسنبدأ باللغة الإنجليزية من السنة الأولى الابتدائية، وسنبدأ أيضًا التركيز على العلوم والرياضيات، على أن تبدأ التربية الرقمية من السنة الرابعة”.

وأضاف الوزير: “ليس من الضروري أن تُفتح في كل ثانوية، لكنها تُفتح في الثانويات الكبرى الموزعة، ولها اختبارات قبول”.

وأضاف وزير التعليم، خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن هناك مشروع لمسارات المرحلة الثانوية قائم الآن وتمت الموافقة عليه، يتحدث عن 5 مسارات؛ 4 منها متخصصة.

وتابع :”سيكون هناك تغيرات الهدف منها مصلحة الطالب ومصلحة المواطن المستقبلي، بحيث يكون الخريج حاصل على مختلف الكفايات التي تؤهله لكي يكون منافس على مستوى الأسواق العالمية”.

وأضاف :”مرحلة التعليم العام مرحلة مهمة، خاصة أننا لا نستطيع أن نحسن من التعليم الثانوي دون أن نحسن من التعليم دون الثانوي، وسنبدأ في تنفيذ هذه الخطة في عام 1443هجريًا”.