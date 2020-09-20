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جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”

جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”

منطقة تبوك

جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”

جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”
http://almnatiq.net/?p=904756
المناطق- تبوك:

أطلقت جامعة تبوك وإدارة التعليم بالمنطقة -عن بعد- اليوم مبادرة البرنامج التدريبي بعنوان “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم” بحضور معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي والمدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العمري وعدد من القيادت الإدارية من الجانبين.
وأبان معالي رئيس جامعة تبوك أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجامعة وإيمانا بدورها في تعزيز دور الأسر وتيسير إدارة العملية التعليمية في التعليم عن بعد مشيراً إلى أن الهدف من ذلك توعية الأسر بتمكينها من القيام بأدوارها الجديدة في التعليم عن بعد وتنمية مهاراتها للتعامل بفاعلية مع المنصات الإلكترونية وتطوير مهارات الأسرة لقيادة التعلم عن بعد وإدارة العملية التعليمية للأبناء من داخل المنزل.
من جانبه قدّم عميد كلية التربية والآداب الدكتور محمد ماجد البليهشي شرحاً عن البرنامج الذي يرتكز على عددٍ من المحاور أهمها التعليم عن بعد خياراً إستراتيجياً والأسرة ومستقبل التعليم والأسرة والتعليم الرقمي والتعليم عن بعد والجانب النفسي والتعليم عن بعد لذوي الإعاقة.
من جهته أوضح مدير التعليم بالمنطقة أن هذا البرنامج النوعي يأتي استكمالاً للكثير من المبادرات والتعاون المشترك بين تعليم المنطقة وجامعة تبوك الذي سيكون له الفائدة الكبيرة والمرجوة ليستفيد عدد كبير من المستهدفين للوصول لجميع الأسر آملاً من الجميع خاصة الأسر التواصل مع الإدارات والمدارس لتحقيق الأهداف المنشودة.
فيما ألقى ممثل أولياء أمور الطلاب وائل فيصل العنزي كلمة بيّن فيها أن الأسر ستستفيد بصورة كبيرة من تلك التجربة الجديدة والناجحة التي عكست مكانة وقدرة المملكة في التعامل مع تجربة التعلم عن بعد والانطلاق بآليات وطرق جديدة تسهم بصورة كبيرة للاستفادة من تكنولوجيا الاتصال والتواصل عبر شبكات الإنترنت.

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