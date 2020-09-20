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إقبال كبير على منصّات “سكني” الرقمية للاستفادة من خدمات تسهيل تملُك الأُسر السعودية

إقبال كبير على منصّات “سكني” الرقمية للاستفادة من خدمات تسهيل تملُك الأُسر السعودية

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إقبال كبير على منصّات “سكني” الرقمية للاستفادة من خدمات تسهيل تملُك الأُسر السعودية

إقبال كبير على منصّات “سكني” الرقمية للاستفادة من خدمات تسهيل تملُك الأُسر السعودية
http://almnatiq.net/?p=904763
المناطق - واس

شهدت منصات برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي من شهر سبتمبر إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة عبر تطبيق وموقع سكني ومركز الاتصال الموحد 199090 وحساب خدمة المستفيدين على منصة “تويتر”، ضمن جهود البرنامج لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهُل معها الوصول للمواطنين على مدار الساعة.
وسجّل مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 خلال أسبوع أكثر من 29 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم التجاوب معها عبر موقع “سكني” 6622 استفسارا، كما تمت معالجة نحو 1900 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً.
وأجاب حساب العناية بالمستفيدين على منصة “تويتر” على 5985 استفسارا عبر الحساب الذي خصصه “سكني” للإجابة على أسئلة الأسر السعودية حول الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، وتشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.
وتجاوزت أعداد الزيارات لتطبيق “سكني” 162 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل: (الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وحجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات).
ويستمر “سكني” في ضخ مزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -، ضمن 82 مشروعاً توفّر ما يتجاوز 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألفاً، إضافة إلى 197 مخططاً توفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية.

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