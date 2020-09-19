احدث الأخبار

بلدية رفحاء تبحث سرعة إنجاز المشاريع المتأخرة
منطقة الحدود الشمالية
 إقبال كبير على منصّات “سكني” الرقمية للاستفادة من خدمات تسهيل تملُك الأُسر السعودية
أبرز المواد
 “البيئة” و”الحياة الفطرية”: مستوردا الصقور خالفا ثلاثة أنظمة واتفاقيات دولية
أبرز المواد
 جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”
منطقة تبوك
 وزير التعليم: تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول اعتباراً من العام الدراسي القادم
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض وسمو نائبه يطلعان على ملامح التوجهات الاستراتيجية للأسرة في المملكة
محليات
 نائب أمير منطقة المدينة المنورة يستعرض عدداً من مشاريع الجسور والتقاطعات بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة
منطقة الجوف
 شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بارتكاب عدد من قضايا السلب
منطقة الرياض
 “مؤسسة النقد” تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية
أبرز المواد
 المجلس الصحي يناقش في اجتماعه الـ 91 التنظيمات والسياسات المتعلقة بالأخلاقيات الطبية
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفاً على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان
أبرز المواد
بلدية رفحاء تبحث سرعة إنجاز المشاريع المتأخرة

بلدية رفحاء تبحث سرعة إنجاز المشاريع المتأخرة

منطقة الحدود الشمالية
إقبال كبير على منصّات “سكني” الرقمية للاستفادة من خدمات تسهيل تملُك الأُسر السعودية

إقبال كبير على منصّات “سكني” الرقمية للاستفادة من خدمات تسهيل تملُك الأُسر السعودية

أبرز المواد
“البيئة” و”الحياة الفطرية”: مستوردا الصقور خالفا ثلاثة أنظمة واتفاقيات دولية

“البيئة” و”الحياة الفطرية”: مستوردا الصقور خالفا ثلاثة أنظمة واتفاقيات دولية

أبرز المواد
جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”

جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”

منطقة تبوك

بلدية رفحاء تبحث سرعة إنجاز المشاريع المتأخرة

بلدية رفحاء تبحث سرعة إنجاز المشاريع المتأخرة
http://almnatiq.net/?p=904766
المناطق - رفحاء

عقد رئيس بلدية محافظة رفحاء‬ الدكتور محمد بن هلان الوردة اليوم اجتماعاً بإدارة ‫الشؤون الفنية‬بالبلدية، ناقش خلاله بعض المشاريع ‏المتأخرة، وبحث السبل الكفيلة لمعالجتها ومعالجة تأخر تنفيذها في نطاق البلدية، وإيجاد السبل الكفيلة بسرعة إنجازها، وتحديد آلية للتعامل مع ملف المشاريع المتأخرة بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه، وأعلى المواصفات الفنية، ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً لإتمام المشاريع واستلامها، وتحقيق كل ما يعود بالخير والفائدة على الجميع

روابط ذات صلة

بلدية طريف تستكمل تنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة

بلدية طريف تستكمل تنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة
جامعة​ الحدود الشمالية تستضيف وفد أعضاء شركة معادن ​

جامعة​ الحدود الشمالية تستضيف وفد أعضاء شركة معادن ​
إدارة مختبر صحة البيئة بأمانة الحدود الشمالية تنفذ أولى زياراتها بسيارة المختبر المتنقلة

إدارة مختبر صحة البيئة بأمانة الحدود الشمالية تنفذ أولى زياراتها بسيارة المختبر المتنقلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*