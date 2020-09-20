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بلدية صبيا تصادر “2204” كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

بلدية صبيا تصادر “2204” كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=904773
المناطق - فضة عطيف

كشفت بلدية محافظة صبيا عن تنفيذ “574” جولة ميدانية مكثفة خلال الشهر الماضي، أغلقت خلالها “39” محلاً مخالفاً للأنظمة، وصادرت “2204” كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية الغير صالحة للاستخدام الآدمي، ورصدت “134” مخالفة لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وذلك في إطار جولاتها على جميع المنشآت والمطاعم والبوفيهات ومراكز التوزيع والتموينات الغذائية والمحلات التجارية.

وفي السياق قال المهندس “الدغريري” إلى أن عدد الجولات بلغ “574” جولة ” “56” منها جولات نسائية، تم خلالها تسجيل “134” مخالفة تمثلت في انتهاء أو عدم وجود ترخيص نظامي، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، كما تم مصادرة “2204” كجم المواد الغذائية المنتهية الصلاحية الغير صالحة للاستخدام الآدمي.

ولفت “الدغريري” إلى أن قسم صحة سيواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية، بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات، ومواصلة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية، مستشعرين بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم في سبيل التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة المواطن وصحته.

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