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لجنة الطوارئ تحمل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تفشي شلل الأطفال في مناطق سيطرتها

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لجنة الطوارئ تحمل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تفشي شلل الأطفال في مناطق سيطرتها

لجنة الطوارئ تحمل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تفشي شلل الأطفال في مناطق سيطرتها
http://almnatiq.net/?p=904784
المناطق - واس

حمّلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعمومة من إيران كامل المسؤولية عن معاودة مرض شلل الأطفال تفشيه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحديداً في صعدة وحجة نظراً لمنعها فرق التحصين، بعد أن تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ ” إن اللجنة دعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بسرعة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها، محذرة من معاودة تفشي هذا المرض، وتوسعه إلى محافظات جديدة، والذي يشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار، ما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير.

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