احدث الأخبار

دراسة: نقص هذا الفيتامين يزيد مخاطر الإصابة بكورونا بنسبة 80 %
أبرز المواد
 شواطئ فيروزية تلف “جزر فرسان”
أبرز المواد
 اكتشاف تأثير غير متوقع لمرض الإنفلونزا على القلب
أبرز المواد
 النساء الحوامل وشرب القهوة.. دراسة طبية تحسمُ الجدل
أبرز المواد
 احذر.. كورونا قد يدخل بيتك “بطريقة لا تخطر على بال”
أبرز المواد
 رغم تداعيات الجائحة .. 73.7 مليار ريال فائض تجارة السعودية الخارجية في النصف الأول
أبرز المواد
 ‏وزارة ⁧‫الموارد البشرية‬⁩ تعلن عن أكثر من (965) وظيفة للعمل عن بعد
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يزور قطر قادما من المملكة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.3 درجة يهز وسط تركيا
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية على 24 شخصاً وكياناً على علاقة ببرنامج إيران النووي
أبرز المواد
 لجنة الطوارئ تحمل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تفشي شلل الأطفال في مناطق سيطرتها
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوافق على تأسيس جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية
أبرز المواد
دراسة: نقص هذا الفيتامين يزيد مخاطر الإصابة بكورونا بنسبة 80 %

دراسة: نقص هذا الفيتامين يزيد مخاطر الإصابة بكورونا بنسبة 80 %

أبرز المواد
شواطئ فيروزية تلف “جزر فرسان”

شواطئ فيروزية تلف “جزر فرسان”

أبرز المواد
اكتشاف تأثير غير متوقع لمرض الإنفلونزا على القلب

اكتشاف تأثير غير متوقع لمرض الإنفلونزا على القلب

أبرز المواد
النساء الحوامل وشرب القهوة.. دراسة طبية تحسمُ الجدل

النساء الحوامل وشرب القهوة.. دراسة طبية تحسمُ الجدل

أبرز المواد

‏وزارة ⁧‫الموارد البشرية‬⁩ تعلن عن أكثر من (965) وظيفة للعمل عن بعد

‏وزارة ⁧‫الموارد البشرية‬⁩ تعلن عن أكثر من (965) وظيفة للعمل عن بعد
http://almnatiq.net/?p=904796
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية، من خلال بوابة العمل عن بعد، عن توفر أكثر من (965) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف المناطق لحملة مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب الشروط والمتطلبات التالية:

مجالات العمل المتاحة حاليًّا:
البرمجة، الدعم الفني، إدخال البيانات. خدمة العملاء، التسويق، التسويق الإلكتروني، التقارير، المبيعات، الكتابة، التصميم، المحاسبة، تحصيل الديون، تدقيق الحسابات، كتابة وإدارة المحتوى، المساندة الإدارية، العلاقات العامة.

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:
أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية
العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
حساب أبشر مفعل.
المزايا للباحثين عن عمل:
زيادة فرص العمل وتنوعها.
توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
مرونة في زمان ومكان العمل.
المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:
إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
خلق فرص مناسبة.
تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:
زيارة بوابة العمل عن بعد.
اضغط على أيقونة التسجيل (خيار > الباحث عن عمل).
أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
» للتقديم من خلال الرابط التالي ( https://bit.ly/3hO842H )

روابط ذات صلة

دراسة: نقص هذا الفيتامين يزيد مخاطر الإصابة بكورونا بنسبة 80 %

دراسة: نقص هذا الفيتامين يزيد مخاطر الإصابة بكورونا بنسبة 80 %
شواطئ فيروزية تلف “جزر فرسان”

شواطئ فيروزية تلف “جزر فرسان”
اكتشاف تأثير غير متوقع لمرض الإنفلونزا على القلب

اكتشاف تأثير غير متوقع لمرض الإنفلونزا على القلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*