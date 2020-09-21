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الصحة: المملكة من الدول الحريصة والمسارعة لتوفير أي لقاح جديد لفيروس كورونا

الصحة: المملكة من الدول الحريصة والمسارعة لتوفير أي لقاح جديد لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=904803
المناطق_الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة من الدول الحريصة والمسارعة لتوفير أي لقاح جديد لفيروس كورونا فور اعتماده. وأضاف، أن المملكة هي جزء لا يتجزأ من الجهود الرائدة للدول في العالم لمواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى أنها عضو في المجلس التنسيقي ومن الدول المؤسسة والمانحة لتجمع هام وتحالف دولي في الدول المسرعة لأدوات التحكم في فيروس كورونا سواء من ناحية التشخيص أو العلاج أو رفع مستوى سياسيات وإجراءات الدول إضافة إلى ركن رئيسي أخر وهو توفير اللقاحات. جاء ذلك في تعقيبه على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر مستجدات كورونا اليوم الأحد، حول نصيب المملكة حال تم التوصل إلى لقاح فعال لكورونا. وأشار متحدث الصحة، إلى أنه من أكبر الضمانات وأفضل الطرق للحصول على النصيب من اللقاحات عند اعتمادها، هي هذه العضوية للمملكة في هذا التحالف، إضافة للجهود التي المبذولة مع المنتجين للقاحات.

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