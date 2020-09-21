زوارق HSI32 تنضم لأسطول السعودية.. هذه إمكانياتها

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من منطلق حرصها على دعم أسطولها البحري، وتعزيز الأمن البحري للمنطقة، تسلمت السعودية في حفل بالمنطقة الشرقية زوارق الاعتراض السريعة ضمن الدفعتَين الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين السعودية وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

وكانت السعودية قد وقّعت اتفاقية مع شركة (CMN) الفرنسية، تضمنت تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يُصنَّع في فرنسا، والجزء الآخر في السعودية، ضمن برنامج نقل التقنية، وتوطين الصناعات العسكرية. وتعدُّ هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.