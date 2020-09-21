مصر : تحذير من حدوث فيضان نهر النيل خلال الأيام القادمة

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حذَّرت محافظة البحيرة المصرية، في منشور لها أرسلته إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد من فيضان بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”؛ فإن المنشور شدد على اتخاذ الإجراءات بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة، مؤكدةً أن ارتفاع منسوب النيل قد يؤدي إلى حدوث فيضان، يتسبب في غرق مناطق واسعة.

وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.