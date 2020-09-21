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اليمن يرحب بإعادة فرض العقوبات على إيران

اليمن يرحب بإعادة فرض العقوبات على إيران
http://almnatiq.net/?p=904806
المناطق_الرياض

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية،  بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على ايران.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، “نرحب بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على ايران، بموجب القرار2231 لعام2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية على نظام ايران”.

واتهم الإرياني نظام طهران باستغلالالاتفاق النووي، لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الارهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة، عبر انشاء الميليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها الحوثيين وحزب الله والقاعدة وداعش، فضلا عن استهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية.

ودعا وزير الإعلام اليمني، إلى مزيد من الاجراءات وتشديد الضغوط والقيود التي تحول دون بيع وتصدير الأسلحة لايران، والتي قال انها “ستنتهي بلا شك في أيدي الميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية، بما فيها ميليشيات الحوثي، التي تستخدمها لقتل المزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن”.

كما دعا “الدول الاعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، للنهوض بمسئولياتهم بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأنشطة الارهابية للنظام الايراني التي تهدد حركة التجارة في البحر الاحمر ومضيقي هرمز وباب المندب والسلام العالمي”.

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