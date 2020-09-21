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ريال مدريد يتعثر بالتعادل في بداية رحلة الدفاع عن اللقب

ريال مدريد يتعثر بالتعادل في بداية رحلة الدفاع عن اللقب
http://almnatiq.net/?p=904812
المناطق_الرياض

بدأ ريال مدريد الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعرض غير مقنع والتعادل دون أهداف في ضيافة ريال سوسيداد اليوم الأحد.

وافتقر حامل اللقب للشراسة الهجومية ولم يصنع إلا القليل من الفرص ولم يجد كريم بنزيمة المساندة المطلوبة من الشابين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وأهدر بنزيمة أفضل فرص ريال في الشوط الأول عندما أخفق في تسديد الكرة بقوة من مدى قريب بعد مراوغة الحارس أليكس روميرو ثم سدد بعد ذلك الكرة في أريتز إلوستوندو مدافع سوسيداد.

وكان بوسع البديل مارفن (20 عاما) أن يبدأ مسيرته مع ريال مدريد بشكل مذهل لكنه أهدر فرصة بعد المشاركة.

وظهر ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي السابق، مع سوسيداد لأول مرة بعد المشاركة كبديل في الشوط الثاني.

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