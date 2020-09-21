الأرصاد: رياح نشطة وهطول أمطار بجازان وعسير ومكة

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وحالة البحر خفيف الموج.

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