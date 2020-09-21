137 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في البرازيل

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137 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في البرازيل

137 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في البرازيل
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قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس الأحد، إنها سجلت 16389 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و363 وفاة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة أن الأرقام لا تشمل ولايات توكانتينز وأمابا وهورايما، موضحة أنها لا تعلن بياناتها أيام الأحد.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في أكبر بلد بأمريكا الجنوبية تجاوز 4.5 مليون حالة منذ ظهور الوباء مما يضعها في المركز الثالث في انتشار المرض عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.

وتحتل البرازيل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة بنحو 137 ألف حالة وفاة.

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