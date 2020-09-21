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أول متحف للسعادة في المملكة يفتح أبوابه للزوار

أول متحف للسعادة في المملكة يفتح أبوابه للزوار
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فتح أول متحف للسعادة في المملكة أبوابه للزوار، إذ تميز بصناعة عدد من العناصر الخيالية، بهدف جذب حواس الزائر، في نوع جديد وتطور لعالم المتاحف.

ويحوي المتحف عدة غرف وأركانات تضفي كل منها تجربة فريدة من نوعها للزائر، كما تضمن متجرا للهدايا يحتوي على مجموعة من المنتجات اليومية المختلفة، التي تحمل رسائل ملهمة عن السعادة، إضافة إلى مقهى السعادة.

وروعي في تصُميم المتحف الذي يقع على مساحة 1300 متر، توفير مساحات للاسترخاء والتسلية، وبرامج ممتعة للزوار مليئة بالفرح واللحظات السعيدة.

يذكر أن المتحف الذي تحتضنه واجهة الرياض في العاصمة الرياض أُطلق بشكل رسمي، وتستمر فعاليته نحو 6 أشهر.

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