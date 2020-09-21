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مذبحة كولومبيا: مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرون
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المناطق_وكالات

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون في هجوم بجنوب غربي كولومبيا يوم أمس الأحد، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال السناتور تيمستوكليس أورتيغا لمحطة كاراكول إن “سبعة شباب .. قتلوا باستخدام القنابل اليدوية والأعيرة النارية ووقع الهجوم في مونشيك بولاية كاوكا جنوب غربي البلاد.

وتابع أورتيغا: ليس لديك بدائل في كاوكا”، مضيفًا أن أولئك الذين يعيشون هناك “معرضون لمجرمين من جميع الأنواع.

وأدان أمين المظالم لحقوق الإنسان في البلاد أحداث كاوكا عبر تويتر وقال: نحن بحاجة ماسة إلى القضاء على … العنف الذي يؤثر على الحقوق ويعرض حياة الكولومبيين للخطر باستمرار.

يشار إلى أن أكثر من 240 شخصًا قتلوا خلال 60 مذبحة في البلاد حتى الآن هذا العام وفقًا لمنظمة إنديبنز غير الحكومية، التي تراقب العنف.

ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، كان هجوم مونشيك هو الحادي عشر هذا الشهر وحده.

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