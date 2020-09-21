مختص يحذر من عروض التخفيضات على الذهب: “وهمية ومضللة”

حذر مختص في توعية المستهلك من عروض التخفيضات على الذهب، مؤكداً بأنها عروض وهمية ومضللة والهدف منها جذب المستهلك للشراء بالأسعار الحقيقية لا بالخصومات.

وأوضح المختص ظافر الدوسري أن معدن الذهب ليس به تخفيضات لأن سعره مرتبط بالبورصة العالمية، ولا يمكن لتاجر أن يخفض سعر البورصة، مبيناً أن التخفيض قد يكون على أجور المصنعية فقط لا الذهب.

وأشار إلى أن التخفيضات في عالم المجوهرات تكون بنسب معقولة من 20 إلى 30% وبحد أعلى 50% حسب لائحة وزارة التجارة، لأن مكاسب المجوهرات أكبر ونوعياته مختلفة ويحصل فيها تخفيض.

وأضاف أن الألماس والأحجار الكريمة هي القطع الوحيدة التي يمكن بيعها بالعروض الموسمية لأنها تسعر بالقطعة لا بالوزن، داعياً المستهلك للتعامل مع المحلات المعروفة والمعتمدة في الأسواق والإبلاغ عن أي مخالفة.