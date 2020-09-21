إيران وكوريا الشمالية تستأنفان التعاون في مشروع للصواريخ بعيدة المدى

المناطق- الرياض

استأنفت إيران وكوريا الشمالية التعاون في مجال الصواريخ بعيدة المدى في مشروع يشمل نقل “أجزاء مهمة”، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم يتم الكشف عن هويته.

ولم يقدم المسؤول أدلة تفصيلية على العمل المشترك، ولكن تشير التصريحات إلى تكهنات حول أنشطة كوريا الشمالية لنشر الأسلحة في ظل ظروفها الاقتصادية السيئة الناجمة عن العقوبات الدولية.

ونقل التقرير يوم الأحد عن المسؤول قوله “استأنفت إيران وكوريا الشمالية التعاون في مشروع صاروخي بعيد المدى، يشمل نقل أجزاء مهمة”.

ورفض المسؤول التصريح بتاريخ بداية هذا المشروع المشترك ومتى توقف واستؤنف مرة أخرى.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة ستعاقب يوم الاثنين أكثر من 20 شخصا وكيانا متورطين في مشاريع الأسلحة النووية والصاروخية والتقليدية الإيرانية، اعتمادا على الحجة التي تفيد بأن إيران تسعى إلى تأمين قدرات أسلحة نووية ووسائل إيصالها.

يأتي التقرير الذي يخص التعاون الصاروخي بين إيران وكوريا الشمالية في الوقت الذي يبدو فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكثف الضغط على الدولة الإسلامية في خطوة تهدف على ما يبدو لجذب أصوات الناخبين المؤيدين لإسرائيل قبيل انتخابات 3 نوفمبر.