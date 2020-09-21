بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني الـ 90

بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني الـ 90

أبرز المواد
مختص يحذر من عروض التخفيضات على الذهب: “وهمية ومضللة”

مختص يحذر من عروض التخفيضات على الذهب: “وهمية ومضللة”

أبرز المواد
الكويت: شفاء 762 حالة من كورونا في يوم واحد

الكويت: شفاء 762 حالة من كورونا في يوم واحد

أبرز المواد
إيران وكوريا الشمالية تستأنفان التعاون في مشروع للصواريخ بعيدة المدى

إيران وكوريا الشمالية تستأنفان التعاون في مشروع للصواريخ بعيدة المدى

منوعات

بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني الـ 90

بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني الـ 90
http://almnatiq.net/?p=904865
المناطق_فايز السميري
تواصل بلدية محافظة أملج ، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المكلف ماجد محمد الصيدلاني أن البلدية تعمل على مدار الساعة للإسهام مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المحافظة بإبراز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في الشوارع والميادين العامة , من خلال تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية ونشراللوحات التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية الغالية في شوارع وميادين المحافظة .
وأضاف الصيدلاني أن البلدية حرصت على تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء لاستقبال زوار وأهالي المنطقة خلال إجازة اليوم الوطني .

روابط ذات صلة

مختص يحذر من عروض التخفيضات على الذهب: “وهمية ومضللة”

مختص يحذر من عروض التخفيضات على الذهب: “وهمية ومضللة”
الكويت: شفاء 762 حالة من كورونا في يوم واحد

الكويت: شفاء 762 حالة من كورونا في يوم واحد
“صحة الرياض” تبدأ مرحلة التطوير و الإنجاز في المختبرات الطبية

“صحة الرياض” تبدأ مرحلة التطوير و الإنجاز في المختبرات الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*