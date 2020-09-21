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أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة لزراعة 500 ألف شجرة

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة لزراعة 500 ألف شجرة

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أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة لزراعة 500 ألف شجرة

أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة لزراعة 500 ألف شجرة
http://almnatiq.net/?p=904867
المناطق_المدينة

أطلقت أمانة المدينة المنورة مطلع هذا الأسبوع مبادرة لتشجير المدينة المنورة، تهدف في مرحلتها الأولى لزراعة 500 ألف شجرة، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقتها الأمانة إيمانا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها في تحسين المناخ والبيئة، بالاضافة إلى ما تضيفه للمدن من خضرة وجمال ، وتساهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت الأمانة أنها اعتمدت لهذه المبادرة المجتمعية عدداً من الأشجار أبرزها ” النيم واللبخ والبنسيانا والخبيز الساحلي وبلتفورم والخزامى الافريقي وفيكس لسان العصفور وتابوبيا وفلفل رفيع الاوراق, بالإضافة إلى بعض الشجيرات المزهرة مثل الجهنمية والتكوما واكاسيا جلوكا جاتروفا وجاردينيا وكف مريم ، وذلك حرصاً على جودة الحياة وأنسنة المدينة. حيث أن أنواع هذه الأشجار المختارة تُعد أشجار من البيئة المحلية دائمة الخضرة وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه، وذات ظل جميل وقليلة الصيانة ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني والمرافق.
مبينة أمانة المدينة المنورة أن المواقع التي تستهدفها مبادرة زراعة 500 ألف شجرة تشمل الحدائق والمنتزهات والساحات العامة والشوارع والميادين ومحيط المساجد كمرحلة أولى. مؤكدة أن عملية التشجير ستسهم بحول الله في انخفاض درجات الحرارة، والحد من تلوث الهواء والعمل على التوازن البيئي في الجو، وكذلك إعطاء مساحة من الظل لينعم بها الإنسان ويحد من عملية التصحر والحصول على جو لطيف وجميل.

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