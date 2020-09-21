مدير عام “هدف” مهنئاً باليوم الوطني: قطاع الموارد البشرية يحظى بدعم سخي من القيادة لتأهيل وتوظيف وتمكين أبناء الوطن

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رفع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الصندوق، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله ـــــ، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه-.

وقال الجعويني في كلمته بهذه المناسبة الوطنية:” نستلهم مرحلة تأسيس هذه البلاد المباركة، وما تم من منجزات تجسد مسيرة العطاء والبناء والنماء حتى يومنا هذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله-، وما حظي به المواطن السعودي من دعم ورعاية واهتمام، في مختلف المجالات والأصعدة، وما توليه القيادة الحكيمة من دعم سخي في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في سوق العمل، وكذلك الدعم الموجه للقطاع الخاص لضمان استقراره وتنمية أعماله والرفع من أدائه وإنتاجيته“.

وأضاف مدير عام “هدف”:” لقد حرص الصندوق على تسخير كافة الإمكانات واستحداث البرامج النوعية في التأهيل والتدريب والتوظيف، من أجل العمل على خدمة القوى الوطنية من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من فرص العمل المناسبة، ورفع تنافسيتهم، بما ينعكس على أداء القطاع الخاص من خلال استقطابه للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة“.

وتابع الجعويني: لقد واكب الصندوق جهود قطاعات الدولة المختلفة في تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة من جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة ـــــ أيدها الله-، حيث قدم حزم من المبادرات والممكنات للقطاع الخاص للمحافظة على استمراريته وتطوير أداءه، إضافة إلى دعم أجور العاملين والعاملات السعوديين في المنشآت، وتقديم برامج تدريب عن بعُد في مختلف المجالات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، استهدفت كافة فئات المجتمع.

وأكد مدير عام “هدف”، أن البرامج والمبادرات وممكنات الدعم التي يقدمها الصندوق ترتكز على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة، التي تمكنه من فرص العمل، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية الفعالة مع منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة.