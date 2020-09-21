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اكتمال بناء مصنع لإنتاج الأمونيا في السعودية في النصف الثاني من عام 2021

اكتمال بناء مصنع لإنتاج الأمونيا في السعودية في النصف الثاني من عام 2021
http://almnatiq.net/?p=904877
المناطق- يونهاب

تعتزم شركة دايليم الصناعية الكورية الجنوبية إكمال بناء مصنع لإنتاج الأمونيا في السعودية في النصف الثاني من عام 2021.
وقالت ديليم الصناعية اليوم الاثنين إن معدل عملية البناء بلغ 61%، مضيفة أنها نجحت مؤخرا في تركيب منشأة لإزالة ثاني أكسيد الكربون في موقع البناء، واستغرق تصنيع المنشأة سنة وشهرين.
وبعد اكتمال بناء المصنع، يمكن إنتاج 3,300 طن من الأمونيا يوميا.
وكانت ديليم الصناعية قد فازت بعقد لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من شركة التعدين السعودية “معادن” في عام 2018.
وبموجب العقد، تقوم شركة ديليم الصناعية ببناء المصنع في مدينة “رأس الخير” الصناعية، على بعد 80 كيلومترا شمال مدينة الجبيل، شرق المملكة العربية السعودية. وتبلغ قيمة المشروع “950” مليون دولار، وبدأت عملية البناء في نوفمبر 2018.

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