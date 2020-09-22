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اتفاقية لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة

اتفاقية لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=904888
المناطق - الرياض

أبرمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية “SGS”، الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات في 28 مطاراً بالمملكة، مذكرة تفاهم اليوم، لتطوير حلول تقنية هي الأولى من نوعها لتعقيم المطارات والطائرات لاستخدامها في جميع المطارات السعودية.
وبموجب المذكرة، سيتم صناعة وحدات تطهير وتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الطائرات، حفاظاً على سلامة وصحة الركاب، والحد من انتشار الفيروسات مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأكثر من 100 شركة طيران محلية ودولية، في المطارات السعودية، والبالغ عددها 28 مطاراً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية “SGS” الكابتن فهد بن حمزة سندي، أن العودة الآمنة لحركة الطيران، سواء الجزئية أو الكُلية بداية يناير المقبل، تتطلب جهوداً تقنية ووقائية عالية الجودة والمواصفات، بحيث تتماشى مع الاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومن هذا المنطلق، جرى استقطاب مثل هذه التقنيات، وتوظيفها في الطائرات والمطارات السعودية ضماناً لسلامة وصحة الركاب، وحرصهما على دعم رؤية المملكة 2030م بتعزيز المحتوى المحلي.
يذكر أن وحدة التعقيم الجديدة تمتاز بسهولة التشغيل، ومدعومة بمكونات تصنيع موثوقة عالية الجودة، وتُعد الوحدة أداة تطهير قوية لمعالجة وتعقيم المساحات الواسعة بشكل مكثف وفعَّال، مدعومة بنظام طاقة قوي وموثوق به، مما يساعد على تعقيم الطائرة وتطهيرها في وقت قصير يتراوح ما بين 7 دقائق للطائرات الصغيرة، و15 دقيقة للطائرات للكبيرة.

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