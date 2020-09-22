يختفي عن شاشة الرادار… علماء روس يخترعون “طلاء الإخفاء”

ابتكر علماء روس طلاء مميزا للأقمار الصناعية يجعلها خفية عن أعين الرادارات المضادة. وأفادت مجلة “أبحاث الفضاء” أن الطلاء المبتكر يجعل الأقمار الصناعية خفية.

وذكرت المجلة أن المخترعين اصطلحوا على تسمية المادة الماصة لموجات الرادار بـ”في تي إم في-1إس”، وتعزز هذه المادة قدرة التخفي عن أعين الرادارات المضادة.

وكشف مخترعو المادة في مؤسسة “راديوستريم” المصنعة لوسائط التستر على السلاح والعتاد العسكري أن المواد الماصة لموجات الراديو والرادار تستخدم لمكافحة الاستخبارات الأجنبية وأنظمة التحكم في أسلحة الدقة العالية.

وجاء في بيان تم بثه على موقع “راديوستريم” الإلكتروني “إن الآليات التي يتم التستر عليها باستخدام مصنوعاتنا تختفي من شاشات الردار”.