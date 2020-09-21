أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة

تبوك- فايز السميري:

اصدر أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي ٢٦ قرارا هيكلة وظيفية وأنشاء ٤ وكالات جديدة بامانة تبوك ونقل وتكليف منهم حيث تم تكليف م/ صالح بن ناصر العميري وكيلا لوكالة الأراضي والممتلكات ، وتكليف مسفر بن عوض القحطاني وكيلًا لوكالة التخطيط والبرامج ، تكليف م/ خالد بن هديبان المخلفي وكيلًا لوكالة الاستثمارات.

كما تم تكليف محمد بن سعود البلوي مديرا لإدارة دعم وتمكين البلديات ، وتكليف فهيد بن مسلم العطوي مديرا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية ، وتكليف م/ عبدالعزيز بن خلف العنزي وكيلًا لشئون بلديات المنطقة تكليف الدكتور محمد بن عبد القادر بديوي وكيلًا للخدمات تكليف راشد بن محمد العطوي مساعدا لوكيل شؤون بلديات المنطقة.وأيضاً تم تكليف م/ ناصر بن سعيد البلوي مشرف علي الادارة العامة للبلديات الفرعية وتكليف م/ عايش بن عبد الله العنزي مديرا لتنسيق المشروعات وتكليف اسامة بن عدنان ايشان مديرا للإدارة العامة للموارد البشرية كما تضمنت القرارات تدوير ونقل عدد من الموظفين والموظفات بأمانة تبوك داخليا.