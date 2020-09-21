احدث الأخبار

أمير منطقة مكة يكرّم الفائزين بـ جائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشر عن عام 1440هـ
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يشدد على مبدأ الشفافية والإفصاح والسلامة المالية بالجمعية الخيرية بالمنطقة
منطقة نجران
 أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة
منطقة تبوك
 “هيئة المحتوى المحلي” تطلق مبادرة “التفضيل السعري الإضافي” لـ 208 منتجات وطنية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي
أبرز المواد
 انخفاض سعر النفط إلى 42.17 دولاراً
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد
أبرز المواد
 إلزام 3 قطاعات بتحديد المهن الحرجة.. المهلة 8 أشهر
أبرز المواد
 الرجل “الأكثر سخاء” في العالم يتخلى عن 8 مليارات دولار لمنظمات خيرية
أبرز المواد
 نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق: ترمب أنهى 40 عاماً من استرضاء إيران
أبرز المواد
 بعد إعلان العقوبات الأمريكية.. الريال الإيراني ينهار
أبرز المواد
 اكتمال بناء مصنع لإنتاج الأمونيا في السعودية في النصف الثاني من عام 2021
أبرز المواد
أمير منطقة مكة يكرّم الفائزين بـ جائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشر عن عام 1440هـ

أمير منطقة مكة يكرّم الفائزين بـ جائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشر عن عام 1440هـ

منطقة مكة المكرمة
أمير نجران يشدد على مبدأ الشفافية والإفصاح والسلامة المالية بالجمعية الخيرية بالمنطقة

أمير نجران يشدد على مبدأ الشفافية والإفصاح والسلامة المالية بالجمعية الخيرية بالمنطقة

منطقة نجران
أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة

أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة

منطقة تبوك
“هيئة المحتوى المحلي” تطلق مبادرة “التفضيل السعري الإضافي” لـ 208 منتجات وطنية

“هيئة المحتوى المحلي” تطلق مبادرة “التفضيل السعري الإضافي” لـ 208 منتجات وطنية

أبرز المواد

أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة

أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة
http://almnatiq.net/?p=904915
تبوك- فايز السميري:

اصدر أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي ٢٦ قرارا هيكلة وظيفية وأنشاء ٤ وكالات جديدة بامانة تبوك ونقل وتكليف منهم حيث تم تكليف م/ صالح بن ناصر العميري وكيلا لوكالة الأراضي والممتلكات ، وتكليف مسفر بن عوض القحطاني وكيلًا لوكالة التخطيط والبرامج ، تكليف م/ خالد بن هديبان المخلفي وكيلًا لوكالة الاستثمارات.
كما تم تكليف محمد بن سعود البلوي مديرا لإدارة دعم وتمكين البلديات ، وتكليف فهيد بن مسلم العطوي مديرا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية ، وتكليف م/ عبدالعزيز بن خلف العنزي وكيلًا لشئون بلديات المنطقة تكليف الدكتور محمد بن عبد القادر بديوي وكيلًا للخدمات تكليف راشد بن محمد العطوي مساعدا لوكيل شؤون بلديات المنطقة.وأيضاً تم تكليف م/ ناصر بن سعيد البلوي مشرف علي الادارة العامة للبلديات الفرعية وتكليف م/ عايش بن عبد الله العنزي مديرا لتنسيق المشروعات وتكليف اسامة بن عدنان ايشان مديرا للإدارة العامة للموارد البشرية كما تضمنت القرارات تدوير ونقل عدد من الموظفين والموظفات بأمانة تبوك داخليا.

روابط ذات صلة

بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني الـ 90

بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني الـ 90
جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”

جامعة تبوك وتعليم المنطقة يطلقان برنامج “التكامل مع الأسر لتعزيز فاعلية التعليم عن بعد”
أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*