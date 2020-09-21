اصدر أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي ٢٦ قرارا هيكلة وظيفية وأنشاء ٤ وكالات جديدة بامانة تبوك ونقل وتكليف منهم حيث تم تكليف م/ صالح بن ناصر العميري وكيلا لوكالة الأراضي والممتلكات ، وتكليف مسفر بن عوض القحطاني وكيلًا لوكالة التخطيط والبرامج ، تكليف م/ خالد بن هديبان المخلفي وكيلًا لوكالة الاستثمارات.
كما تم تكليف محمد بن سعود البلوي مديرا لإدارة دعم وتمكين البلديات ، وتكليف فهيد بن مسلم العطوي مديرا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية ، وتكليف م/ عبدالعزيز بن خلف العنزي وكيلًا لشئون بلديات المنطقة تكليف الدكتور محمد بن عبد القادر بديوي وكيلًا للخدمات تكليف راشد بن محمد العطوي مساعدا لوكيل شؤون بلديات المنطقة.وأيضاً تم تكليف م/ ناصر بن سعيد البلوي مشرف علي الادارة العامة للبلديات الفرعية وتكليف م/ عايش بن عبد الله العنزي مديرا لتنسيق المشروعات وتكليف اسامة بن عدنان ايشان مديرا للإدارة العامة للموارد البشرية كما تضمنت القرارات تدوير ونقل عدد من الموظفين والموظفات بأمانة تبوك داخليا.
أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة
اصدر أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي الغامدي ٢٦ قرارا هيكلة وظيفية وأنشاء ٤ وكالات جديدة بامانة تبوك ونقل وتكليف منهم حيث تم تكليف م/ صالح بن ناصر العميري وكيلا لوكالة الأراضي والممتلكات ، وتكليف مسفر بن عوض القحطاني وكيلًا لوكالة التخطيط والبرامج ، تكليف م/ خالد بن هديبان المخلفي وكيلًا لوكالة الاستثمارات.
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