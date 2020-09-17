أمير نجران يشدد على مبدأ الشفافية والإفصاح والسلامة المالية بالجمعية الخيرية بالمنطقة

المناطق - واس

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح والسلامة المالية، بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة.

جاء ذلك أثناء استعراض سموه في مكتبه اليوم، تقرير زيارة فريق “مكين” لتطبيق الحوكمة على المؤسسات غير الربحية، للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، قدمه وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حسن بن عبدة العذيقي، يرافقه المدير التنفيذي للجمعية، عبده بن محمد عطيف، إذ حصلت الجمعية على نسبة 96%، في نتائج التقييم بحسب مؤشرات معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية.

وأكد العذيقي عزم الجمعية على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة، بالوصول إلى النسبة القصوى في نتائج التقييم، موضحًا أهداف البرنامج في تطوير القطاع غير الربحي، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي والشفافية والمساءلة للعاملين في هذا القطاع، وفق برنامج رؤية المملكة 2030.