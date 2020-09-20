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أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة

أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة

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أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة

أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=904934
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء الركن سالم بن زاهر الشهري , وعددا من مدراء القيادات والجهات الأمنية بالمنطقة والذين قدموا للسلام على سموه .
وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير المنطقة باللواء الزهيري واللواء الشهري والقيادات الأمنية , مؤكداً سموه ،  أهمية الأعمال المناطة بالجهات الأمنية والعسكرية, وموجهاً بضرورة التعاون الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود من مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن .
وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالمهام والواجبات الموكلة بالقيادات الأمنية والقطاعات التابعة لها بالمنطقة، وما تقدمه من خدمات ودور في الجانب الأمني .
من جانبه أعرب مدير شرطة جازان وقائد حرس الحدود بجازان ومدراء الجهات الامنية , عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة , وما استمعوا إليه من توجيهات, سائلين الله تعالى العون والتوفيق للجميع .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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