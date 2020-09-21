احدث الأخبار

الصحة : حالات التعافي تجاوزت 311 ألف حالة .. وهناك انخفاض متزايد في الحالات النشطة والحرجة
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة
منطقة جازان
 شعراء الكشافة السعودية وكُتاب أناشيدها
منطقة الرياض
 أمير منطقة مكة يكرّم الفائزين بـ جائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشر عن عام 1440هـ
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يشدد على مبدأ الشفافية والإفصاح والسلامة المالية بالجمعية الخيرية بالمنطقة
منطقة نجران
 أمين منطقة تبوك يصدر ٢٦ قراراً هيكله وظيفة وإنشاء ٤ وكالات جديدة
منطقة تبوك
 “هيئة المحتوى المحلي” تطلق مبادرة “التفضيل السعري الإضافي” لـ 208 منتجات وطنية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي
أبرز المواد
 انخفاض سعر النفط إلى 42.17 دولاراً
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد
أبرز المواد
 إلزام 3 قطاعات بتحديد المهن الحرجة.. المهلة 8 أشهر
أبرز المواد
 الرجل “الأكثر سخاء” في العالم يتخلى عن 8 مليارات دولار لمنظمات خيرية
أبرز المواد
الصحة : حالات التعافي تجاوزت 311 ألف حالة .. وهناك انخفاض متزايد في الحالات النشطة والحرجة

الصحة : حالات التعافي تجاوزت 311 ألف حالة .. وهناك انخفاض متزايد في الحالات النشطة والحرجة

أبرز المواد
أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة

أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة

منطقة جازان
شعراء الكشافة السعودية وكُتاب أناشيدها

شعراء الكشافة السعودية وكُتاب أناشيدها

منطقة الرياض
أمير منطقة مكة يكرّم الفائزين بـ جائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشر عن عام 1440هـ

أمير منطقة مكة يكرّم الفائزين بـ جائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشر عن عام 1440هـ

منطقة مكة المكرمة

الصحة : حالات التعافي تجاوزت 311 ألف حالة .. وهناك انخفاض متزايد في الحالات النشطة والحرجة

الصحة : حالات التعافي تجاوزت 311 ألف حالة .. وهناك انخفاض متزايد في الحالات النشطة والحرجة
http://almnatiq.net/?p=904937
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم , عن تسجيل (492) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (330246) حالة، من بينها (14235) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1133) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1060) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (311499) حالة.
وأوضحت الوزارة الصحة أن الحالات المسجلة بلغ عددها (492) حالة منها 41% إناث، 59% ذكور،
كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (4512) حالة ، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة” رحمهم الله جميعاً” لافتةً أنه تم إجراء (43652) فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مع التزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس أب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

روابط ذات صلة

شعراء الكشافة السعودية وكُتاب أناشيدها

شعراء الكشافة السعودية وكُتاب أناشيدها
“هيئة المحتوى المحلي” تطلق مبادرة “التفضيل السعري الإضافي” لـ 208 منتجات وطنية

“هيئة المحتوى المحلي” تطلق مبادرة “التفضيل السعري الإضافي” لـ 208 منتجات وطنية
الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي

الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*