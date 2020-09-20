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أمير القصيم يُطلق مبادرة جمعية الزاد الخيري “التعليم من بيتي”

أمير القصيم يُطلق مبادرة جمعية الزاد الخيري “التعليم من بيتي”

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أمير الشرقية يفتتح الحديقة النسائية المائية “لوباجوون”

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أمير القصيم يُطلق مبادرة جمعية الزاد الخيري “التعليم من بيتي”

أمير القصيم يُطلق مبادرة جمعية الزاد الخيري “التعليم من بيتي”
http://almnatiq.net/?p=904943
المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم ، اليوم ، مبادرة جمعية الزاد الخيري ببريدة “التعليم من بيتي” لتأمين أكثر من 190 جهاز حاسب آلي لطلاب وطالبات مستفيدي الجمعية في كافة مراحل التعليم العام لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر المنصات التي اعتمدتها وزارة التعليم بمبلغ إجمالي وصل إلى 358 ألف ريال.


ووجه سمو الأمير فيصل بن مشعل بإيصال مختلف الأجهزة واللوازم التقنية لكافة المحتاجين خلال فترة وجيزة ، وسرعة توزيعها عبر الجمعية للأسر المستفيدة والأشد حاجة وفق الآليات النظامية التي تضمن الاستفادة منها الاستفادة المثلى ، داعياً محبي الخير ورجال الأعمال في المنطقة إلى المساهمة في دعم التعليم عن بعد الذي تقوم به وزارة التعليم لتضمن استمرارية تلقي المواد التعليمية للطلاب من خلال هذه المشاريع الخيرية التي تدعم طلاب وطالبات الأسر المحتاجة ، معبراً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي جاءت لتلمس حاجة الأسر المحتاجة وحرصهم على توفير وسائل التعلم عن بعد للجميع.

 

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة جمعية الزاد الخيري ببريدة المهندس عثمان بن محمد البشر ، وعدد من منسوبي الجمعية ، وبعضاً من الطلاب من مستفيدي الجمعية.

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