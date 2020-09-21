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أكثر من 10 آلاف مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في حفر الباطن

أكثر من 10 آلاف مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=904952
المناطق - حفرالباطن

قدمت عيادات “تطمن” في حفر الباطن خدماتها لـ10254 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد”COVID-19″ المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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