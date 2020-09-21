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مدير تعليم القصيم يدشن مدونة اليوم الوطني

مدير تعليم القصيم يدشن مدونة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=904958
المناطق - بريدة
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، مدونة المشاعر الوطنية، والهوية الإلكترونية الجديدة، لكافة المنصات الرقمية والتفاعلية لمواقع وحسابات الإدارة الرسمية؛ تكريسًا وتعبيرًا عن معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وإبرازًا لمظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 90  للملكة العربية السعودية .
واشتملت الهوية الإلكترونية الجديدة، التي عملت إدارة الإعلام والاتصال على تطويرها، تضمين شعار “همة حتى القمة” على كافة الحسابات الرسمية الإدارة، مع تحديث الموضوعات والخدمات المقدمة، بما يتوافق ومناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في الموضوعات والبرامج المقدمة.

وتتيح مدونة مشاعر اليوم الوطني للجميع المشاركة والتعبير عبر الرابط :http://home.qassimedu.gov.sa/?page_id=61957

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