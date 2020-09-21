نائب أمير الشرقية يطلع على المشروعات التطويرية والتنموية في الأحساء

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لتطوير مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري، وانجاز المشروعات التطويرية التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الاستخدام، مشيراً لأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المنطقة، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة، وأن تشمل المشروعات التنموية والتطويرية نطاق أمانة الأحساء.

واطلع سموه على ايجاز عن سير العمل في مشروعات أمانة الأحساء، والمشروعات المشتركة بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وأمانة الأحساء.