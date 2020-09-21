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نائب أمير الشرقية يطلع على المشروعات التطويرية والتنموية في الأحساء

نائب أمير الشرقية يطلع على المشروعات التطويرية والتنموية في الأحساء

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نائب أمير الشرقية يطلع على المشروعات التطويرية والتنموية في الأحساء

نائب أمير الشرقية يطلع على المشروعات التطويرية والتنموية في الأحساء
http://almnatiq.net/?p=904964
المناطق - الدمام
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) على المشروعات التطويرية التي تنفذها أمانة الأحساء قدمه المهندس فؤاد الملحم المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق.
ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لتطوير مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري، وانجاز المشروعات التطويرية التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الاستخدام، مشيراً لأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المنطقة، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة، وأن تشمل المشروعات التنموية والتطويرية نطاق أمانة الأحساء.
واطلع سموه على ايجاز عن سير العمل في مشروعات أمانة الأحساء، والمشروعات المشتركة بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وأمانة الأحساء.

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