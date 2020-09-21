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جامعة القصيم تدعو للمشاركة في “الأولمبياد” الأول بالمنطقة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني

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جامعة القصيم تدعو للمشاركة في “الأولمبياد” الأول بالمنطقة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني

جامعة القصيم تدعو للمشاركة في “الأولمبياد” الأول بالمنطقة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=904970
المناطق - بريدة
دعت جامعة القصيم، ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة في أولمبياد اليوم الوطني التي أطلقتها الجامعة، اليوم الأحد، بعدة فروع لجميع الفئات العمرية وبخاصة الطلاب والطالبات، كأول أولمبياد متنوع ينطلق بالمنطقة، حيث تشتمل الأولمبياد التي تتزامن مع اليوم الوطني السعودي 90 على العديد من المنافسات.
 
وتتنوع مسابقات الأولمبياد التي تنظمها الجامعة، حيث يتضمن المسار الأول ست مسابقات هي: أجمل صورة وطنية، وأجمل قصيدة وطنية، وأجمل رسمة وطنية، وأجمل فيلم وطني، وأجمل قصة وطنية، كما سيتم طرح ثلاثة أسئلة وطنية عبر حساب عمادة شؤون الطلاب، إضافة إلى إقامة عدة مسابقات بين الطلاب والطالبات وبين كليات الجامعة عبر المسابقة الثقافية الكبرى.
 
من جانبه، أكد عميد شؤون الطلاب والمشرف العام على الأولمبياد الدكتور محمد العجلان، أن أهمية المشاركة في منافسات  الأولمبياد التي تسعى لإيجاد بيئة ثقافية علمية إبداعية محفزة لعقول الطلاب والطالبات، وجميع شرائح المجتمع، وتنمية روح الإبداع وتشجعيهم على إثراء المشاركات المحلية والدولية التي تمثل الوطن، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات حتى التواريخ المحددة على حساب عمادة شؤون الطلاب، ومبيناً أن اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الملاحم البطولية التي قادها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –.

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