جامعة القصيم تدعو للمشاركة في “الأولمبياد” الأول بالمنطقة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني

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دعت جامعة القصيم، ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة في أولمبياد اليوم الوطني التي أطلقتها الجامعة، اليوم الأحد، بعدة فروع لجميع الفئات العمرية وبخاصة الطلاب والطالبات، كأول أولمبياد متنوع ينطلق بالمنطقة، حيث تشتمل الأولمبياد التي تتزامن مع اليوم الوطني السعودي 90 على العديد من المنافسات.

وتتنوع مسابقات الأولمبياد التي تنظمها الجامعة، حيث يتضمن المسار الأول ست مسابقات هي: أجمل صورة وطنية، وأجمل قصيدة وطنية، وأجمل رسمة وطنية، وأجمل فيلم وطني، وأجمل قصة وطنية، كما سيتم طرح ثلاثة أسئلة وطنية عبر حساب عمادة شؤون الطلاب، إضافة إلى إقامة عدة مسابقات بين الطلاب والطالبات وبين كليات الجامعة عبر المسابقة الثقافية الكبرى.