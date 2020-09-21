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رئيس جامعة الملك خالد يرعى ندوة “المملكة في يومها الوطني التسعين.. رؤية وإنجاز”

رئيس جامعة الملك خالد يرعى ندوة “المملكة في يومها الوطني التسعين.. رؤية وإنجاز”
http://almnatiq.net/?p=904995
المناطق - أبها

يرعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء الثلاثاء ندوة إلكترونية بعنوان “المملكة في يومها الوطني التسعين رؤية وإنجاز”

وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة، ويمكن التسجيل والحضور من خلال الرابط https://kkunow.zoom.us/webinar/register/WN_i8p8fJXOQ96ys0hnWim04g أثناء انعقاد الندوة.

ويشارك في الندوة التي يدير الحوار فيها وكيل كلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة الدكتور خالد أبوحكمة كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس نادي جدة الأدبي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ومدير مركز حوكمة الشركات بالجامعة الأستاذ الدكتور مريع الهباش وعميدة كليتي العلوم والآداب والمجتمع برجال ألمع الدكتورة سهام آل حيدر، وتتناول الندوة عددًا من المحاور من أبرزها الأمن والإعلام، والاقتصاد ورؤية المملكة، والثقافة، والتنمية والمرأة.

وتأتي هذه الندوة ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الجامعة للاحتفال باليوم الوطني منها حفل افتراضي لشطر الطالبات برعاية وكيلة الجامعة بعنوان “ذكرى غالية ووطن عظيم”، ومعرض “الوطن والفنون التشكيلية” الافتراضي، ولوحات جدارية وصور تعبيرية، وبرامج احتفال بفرع تهامة وكليات المحافظات، ومشاركات إعلامية متنوعة، وعروض وتخفيضات من عدد من الجهات، ودورات مجانية ومخفضة وشراكات، إضافة لإنتاج عدد من الأفلام ومبادرة “عرفان بجميل الوطن” لطالبات كلية العلوم والآداب بالمجاردة.

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