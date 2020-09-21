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انطلاق الاجتماع الأول للجنة محطات المحروقات بغرفة أبها

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انطلاق الاجتماع الأول للجنة محطات المحروقات بغرفة أبها

انطلاق الاجتماع الأول للجنة محطات المحروقات بغرفة أبها
http://almnatiq.net/?p=905002
المناطق - أبها

بحضور ١٥ عضو يمثلون قطاع محطات المحروقات بمنطقة عسير انطلق الاجتماع الأول للجنة محطات المحروقات بغرفة أبها حيث بدأ الاجتماع بترشيح جميع أعضاء اللجنة بالتزكية الأستاذ سعيد علي بن قماش – عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسا للجنة ،  ودليم محمد بن دعجم نائب رئيس اللجنة.

 

تلا ذلك كلمة لرئيس اللجنة شكر فيها سمو أمير منطقة عسير على اهتمامه بإيجاد حلول لمشاكل محطات المحروقات بالمنطقة وتوجيه سموه الكريم بإقامة ورشة عمل خاصة بالتحديات التي تواجه محطات المحروقات. كما إشاد رئيس اللجنة بجهود سعادة رئيس مجلس ادارة غرفة أبها الاستاذ حسن معجب الحويزي في تكوين هذه اللجنة ودعمه لهذا القطاع الحيوي.

في ختام الاجتماع أوصت اللجنة بتنظيم ورشة عمل حول شروط  تأهيل المحطات، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية،  كما أكدت اللجنة على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمحطات المحروقات بالمنطقة  وإجراء استبيان يتم تعميمه على ملاك المحطات بالمنطقة يتم فيه تحديد أبرز تحديات القطاع..

هذا وقد حضر الاجتماع ممثل غرفة أبها بمجلس الغرف السعودية مهدي آل هضبان اليامي عضو مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران .

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