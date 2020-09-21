مجلس جامعة الملك خالد يقر في جلسته الثانية 1442هـ لائحة سياسة تعارض المصالح لمنسوبي الجامعة

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رأس معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي نيابة عن صاحب المعالي وزير التعليم الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ الذي عُقد مؤخرًا باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بحضور سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء المجلس.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (أمين المجلس) الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات الأكاديمية المهمة واتخذ حيالها التوصيات المناسبة؛ حيث أوصى المجلس – ضمن توصياته – بقبول تبرع خيري لدعم أوقاف الجامعة، وإقرار اللائحة التنظيمية لسياسة تعارض المصالح لمنسوبي الجامعة، والموافقة على إضافة عضو للجنة الدائمة للابتعاث والتدريب.