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الوحدة يتوج بطلاً للدوري الممتاز لكرة اليد

الوحدة يتوج بطلاً للدوري الممتاز لكرة اليد
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المناطق - واس

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 – 2020م للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه وذلك بعد فوزه على الصفا بنتيجة (28-25)، ووصوله للنقطة الـ 20، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور النهائي لحساب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس, فيما احتل الصفا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.
وضمن الوحدة بذلك تواجده في بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، التي ستقام في مكة المكرمة, عقب ختام الدوري.
واحتل الخليج المركز الثاني برصيد 13 نقطة, بفوزه بنتيجة (29-26) على النور الذي بقي ثالثاً برصيد 10 نقاط، فيما تغلب مضر على الأهلي بنتيجة (29-32) في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بجدة، ليصل إلى النقطة الثامنة منافساً على المقعد الرابع المؤهل لبطولة النخبة فيما بقي الأهلي على نقاطه الـ 6 في المركز السادس مع تبقي جولتين على ختام المسابقة.

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