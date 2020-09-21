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اليونيسف : السودان يحتاج إلى 31 مليون دولار لمعالجة أضرار الفيضانات الصحية

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اليونيسف : السودان يحتاج إلى 31 مليون دولار لمعالجة أضرار الفيضانات الصحية

اليونيسف : السودان يحتاج إلى 31 مليون دولار لمعالجة أضرار الفيضانات الصحية
http://almnatiq.net/?p=905015
المناطق - واس

أعلنت اليونيسف في السودان أنها تحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ 31 مليون دولار أمريكي لمواصلة الاستجابة للاحتياجات العاجلة المتعلقة بالفيضانات وتفشي الأمراض على مدى الأشهر الأربعة القادمة.
وأشارت المنظمة إلى أنها كثفت دعمها للوصول إلى آلاف الأسر المتضررة من أسوأ الفيضانات التي ضربت السودان منذ أكثر من قرن.
وقال ممثل يونيسف في السودان عبد الله فاضل: مع بدء انحسار المياه يرتفع خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه، بما فيها الكوليرا والملاريا، مما يعرض المزيد من الناس للخطر وخاصة الأطفال، واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة بيوتهم التي غمرتها المياه وقد أدى ذلك إلى ازدياد حاجة الكثير من العائلات إلى الإمدادات الأساسية كالغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي، وهؤلاء الناس هم في أمسّ الحاجة إلى مأوى .
وأضاف أن الأطفال هم الأكثر عرضة لخطر الأمراض التي تنقلها المياه الناتجة عن الفيضانات، ولسوء التغذية الحاد الناتج عن نقص الغذاء .
وتشير الأرقام الرسمية الأخيرة إلى تضرر 730,000 شخص -بينهم 438,000 طفل- من جراء الفيضانات في ولايات السودان الـ 18 حيث تعرّض أكثر من 146.000 منزل إما للدمار أو الضرر، وتسعى بعض العائلات للحصول على مأوى لها في المدارس، بينما بقي الكثير منها في العراء.

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