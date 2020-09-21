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الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار

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الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار

الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار
http://almnatiq.net/?p=905037

هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في نحو أسبوعين اليوم الاثنين مع صعود الدولار، في حين زاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية في كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الاسبوع.

نزل الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1930.07 دولار للأونصة حلول الساعة 1211 بتوقيت غرينتش وهو أقل مستوى منذ التاسع من سبتمبر أيلول عند 1928.14 دولار.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.2% إلى 1938.30دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار الأميركي 0.4%، مما يزيد تكلفة حيازته لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونجرس هذا الأسبوع.

وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الأسهم الأوروبية لأقل مستوى في أسبوعين في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ما دفع بعض الدول لفرض إجراءات عزل من جديد وخيم على آفاق التعافي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.7 بالمئة إلى 26.31 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1% إلى 918.97 دولار وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 2322.79 دولار للأونصة.

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