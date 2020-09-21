احدث الأخبار

النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم
أبرز المواد
 الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في مركز ثقيف
منطقة مكة المكرمة
 بلدية البدع تزين شوارعها بالأعلام الخضراء
منطقة تبوك
 الأمير منصور بن محمد يهنئ رئيس وأعضاء نادي الباطن بالفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يعاقب مزيدا من الشركات لخرق حظر السلاح على ليبيا
أبرز المواد
 في ختام سلسلة ورش “ريادة الأعمال” بغرفة الشرقية..التأكيد على التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي لتوفير الوقت والمال
المنطقة الشرقية
 النصر يتعادل مع السد القطري ويتأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار
أبرز المواد
 أكثر من 2.4 مليوني كتاب ودورية ووثيقة في مكتبة الملك فهد الوطنية
أبرز المواد
 المملكة تتصدر مجموعة العشرين لمؤشر أمان السكان أثناء السير ليلا بمناطق سكنهم
أبرز المواد
 المملكة تعرب عن دعمها لعملية المصالحة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان
أبرز المواد
 البرلمان الكويتي يمهّد لقانون التركيبة السكانية.. وهذه أبرز البنود
أبرز المواد
النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم

النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم

أبرز المواد
الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في مركز ثقيف

الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في مركز ثقيف

منطقة مكة المكرمة
بلدية البدع تزين شوارعها بالأعلام الخضراء

بلدية البدع تزين شوارعها بالأعلام الخضراء

منطقة تبوك
الأمير منصور بن محمد يهنئ رئيس وأعضاء نادي الباطن بالفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الأمير منصور بن محمد يهنئ رئيس وأعضاء نادي الباطن بالفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

أبرز المواد

في ختام سلسلة ورش “ريادة الأعمال” بغرفة الشرقية..التأكيد على التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي لتوفير الوقت والمال

في ختام سلسلة ورش “ريادة الأعمال” بغرفة الشرقية..التأكيد على التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي لتوفير الوقت والمال
http://almnatiq.net/?p=905048
المناطق – فتحيه العبدالله

اختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال الاحد 20 سبتمبر 2020 ورش عمل بعنوان ‏”سلسلة ريادة الأعمال” التي انطلقت شهر يوليو الماضي وقدمها كل من بندر الجنيدي (مستشار ومدرب معتمد لريادة الاعمال وعضو الجمعية الامريكية للمستشارين المعتمدين AASBC)، و منال الشمري (مدربة في مجال المشاريع) على مدى شهرين.

وكان آخر ورشة من سلسلة الورش حملت عنوان “التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي”، إذ تم تحديد مفهوم التسويق الرقمي، على أنه عبارة عن خطة تسويقية متكاملة تستخدم التقنيات الالكترونية الحديثة وجميع وسائل التواصل المتاحة عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة بتكلفة أقل من التسويق التقليدي.

وللتسويق الرقمي ـ حسب مخرجات الورشة ـ ميزتان يتفوق بهما على التسويق التقليدي، فهو يوفر للعملاء مزيدا من الراحة وبأسعار تنافسية، ويمكن الشركات من خفض تكاليف التشغيل نتيجة الاستغناء على التسويق التقليدي موفرا بذلك الكثير من المال.

وذكر المتحدثان بأن خدمات التسويق الرقمي متعددة، منها الإعلانات مدفوعة القيمة، أو على المواقع أو الشبكات الاجتماعية، مثل إعلانات الفيسبوك، وخدمات الـــ (SEO) واستراتيجيات التسويق عبر المحتوى، وتتم بعشرات الطرق المختلفة التي تستخدم في التسويق.

وحتى يتحقق النجاح في التجارة الإلكترونية يرى المتحدثان ضرورة تصميم “موقع الكتروني متوافق مع الهواتف الذكية”،ـ فالعملاء يشترون بشكل مباشر وغير مباشرة باستخدام أجهزتهم المحمولة، وفي حال لم يوجد هذا الموقع فقد تفقد المؤسسة قطاعات كبيرة من العملاء

وخلص المتحدثان إلى ضرورة وجود خطة عمل واضحة للبدء في أعمال التجارة الإلكترونية

روابط ذات صلة

الأمير منصور بن محمد يهنئ رئيس وأعضاء نادي الباطن بالفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الأمير منصور بن محمد يهنئ رئيس وأعضاء نادي الباطن بالفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
مسابقة مجسم وطن تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية

مسابقة مجسم وطن تعلن عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية
نائب أمير الشرقية يطلع على المشروعات التطويرية والتنموية في الأحساء

نائب أمير الشرقية يطلع على المشروعات التطويرية والتنموية في الأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*