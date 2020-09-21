في ختام سلسلة ورش “ريادة الأعمال” بغرفة الشرقية..التأكيد على التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي لتوفير الوقت والمال

المناطق – فتحيه العبدالله

اختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال الاحد 20 سبتمبر 2020 ورش عمل بعنوان ‏”سلسلة ريادة الأعمال” التي انطلقت شهر يوليو الماضي وقدمها كل من بندر الجنيدي (مستشار ومدرب معتمد لريادة الاعمال وعضو الجمعية الامريكية للمستشارين المعتمدين AASBC)، و منال الشمري (مدربة في مجال المشاريع) على مدى شهرين.

وكان آخر ورشة من سلسلة الورش حملت عنوان “التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي”، إذ تم تحديد مفهوم التسويق الرقمي، على أنه عبارة عن خطة تسويقية متكاملة تستخدم التقنيات الالكترونية الحديثة وجميع وسائل التواصل المتاحة عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة بتكلفة أقل من التسويق التقليدي.

وللتسويق الرقمي ـ حسب مخرجات الورشة ـ ميزتان يتفوق بهما على التسويق التقليدي، فهو يوفر للعملاء مزيدا من الراحة وبأسعار تنافسية، ويمكن الشركات من خفض تكاليف التشغيل نتيجة الاستغناء على التسويق التقليدي موفرا بذلك الكثير من المال.

وذكر المتحدثان بأن خدمات التسويق الرقمي متعددة، منها الإعلانات مدفوعة القيمة، أو على المواقع أو الشبكات الاجتماعية، مثل إعلانات الفيسبوك، وخدمات الـــ (SEO) واستراتيجيات التسويق عبر المحتوى، وتتم بعشرات الطرق المختلفة التي تستخدم في التسويق.

وحتى يتحقق النجاح في التجارة الإلكترونية يرى المتحدثان ضرورة تصميم “موقع الكتروني متوافق مع الهواتف الذكية”،ـ فالعملاء يشترون بشكل مباشر وغير مباشرة باستخدام أجهزتهم المحمولة، وفي حال لم يوجد هذا الموقع فقد تفقد المؤسسة قطاعات كبيرة من العملاء

وخلص المتحدثان إلى ضرورة وجود خطة عمل واضحة للبدء في أعمال التجارة الإلكترونية