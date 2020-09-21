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الاتحاد الأوروبي يعاقب مزيدا من الشركات لخرق حظر السلاح على ليبيا

الاتحاد الأوروبي يعاقب مزيدا من الشركات لخرق حظر السلاح على ليبيا
http://almnatiq.net/?p=905051
المناطق - وكالات

قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، يوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات لاتهامهم بخرق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وذكرت وكالة “رويتر” أن الدبلوماسيين، أكدا تقريرا نشرته الوكالة في التاسع من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن الفردين ليبيان، والشركات الثلاث مقارها في تركيا والأردن وكازاخستان وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران.

ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان مراقبة الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، بسبب الفوضى والاقتتال منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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