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الأمير منصور بن محمد يهنئ رئيس وأعضاء نادي الباطن بالفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الأمير منصور بن محمد يهنئ رئيس وأعضاء نادي الباطن بالفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=905054
المناطق - حفرالباطن

هنأ صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن الرياضي واللاعبين وجماهير النادي على الإنجاز الذي تحقق بفضل الله من خلال تحقيق درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ولأول مره في تاريخه، وصعود النادي إلى مصاف دوري المحترفين الممتاز، وذلك أثناء استقبال سموه لهم في مجلس الضيافة بالمحافظة.
وبهذه المناسبة رفع سموه لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة أسمى التبريكات بما تحقق من إنجاز والتي لم تتأتي إلا بفضل الله ثم دعم وتوجيهات سموهما -حفظهم الله-

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