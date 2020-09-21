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بلدية البدع تزين شوارعها بالأعلام الخضراء

بلدية البدع تزين شوارعها بالأعلام الخضراء
http://almnatiq.net/?p=905062
المناطق- تبوك- علي العميري:

قامت بلدية محافظة البدع في نشر مظاهر الاحتفاء استعداداً للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ90 حيث توشحت شوارع المحافظة بالأعلام الخضراء في الشوارع الرئيسة استعدادا للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 وتركيب الإضاءات الملونة ليتم تزيين مداخل الطرق وميادينها.
يذكر أن البلدية قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز احتفالات اليوم الوطني في كافة أنحاء المحافظة كما سخرت كافة قدراتها وإمكانياتها لهذه المناسبة بإشراف من رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد

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