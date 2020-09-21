الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في مركز ثقيف

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أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له – ولله الحمد – ولازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب، لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية.

وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين.