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الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في مركز ثقيف

الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في مركز ثقيف
http://almnatiq.net/?p=905068
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له – ولله الحمد – ولازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب، لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية.
وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين.

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