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النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم

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النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم

النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم
http://almnatiq.net/?p=905071

حذرت النيابة العامة من إهانة العلم السعودي أو العلم الملكي أو علم أي دولة صديقة أو شقيقة بقصد الكراهية واحتقار لسلطة الحكومة أو تلك الدول.

وقالت النيابة العامة : يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.

وأضافت أنه طبقًا للمادة 20 من نظام العلم فإنه يعاقب كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة علم المملكة بالسجن مدة لا تزيد عن عام والغرامة بما لا يزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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