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جامعة الجوف تعلن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

جامعة الجوف تعلن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

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جامعة الجوف تعلن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

جامعة الجوف تعلن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=905078
المناطق - الجوف

>أكملت جامعة الجوف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 تحت شعار (همة حتى القمة) حيث اعتمد رئيس الجامعة أ. د. محمد بن عبد الله الشايع العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب وتشرف عليها في جميع الفروع عن بُعد للطلاب والطالبات وأفراد المجتمع بالتعاون مع الكليات المختلفة.
وتحرص جامعة الجوف سنوياً على الاحتفال باليوم الوطني لتعزيز المواطنة لدى طلاب وطالبات الجامعة، وتعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن وقيادته وتذكيراً بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية وإبراز ما حققه الوطن من منجزات وأهمية الحفاظ عليها، ويتضمن الاحتفال
لهذا العام مجموعة من الفعاليات العلمية والثقافية والاجتماعية من أبرزها حفل الجامعة الرئيسي برعاية وحضور رئيس الجامعة، وسيقام في المدينة الجامعية مع التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
ومن أنشطة الجامعة أيضاً برنامج علمي يتضمن محاضرة (المملكة العربية السعودية في الذكري الـ 90) يقدمها الدكتور نايف الشراري يوم الأربعاء 6/2/1442هـ، ومحاضرة  (أو لم نمكن لهم حرمًا آمنًا) يقدمها د. عمر الثويني يوم الخميس  7/2/1442هـ، ومحاضرة (حب الوطن والذود عنه)  يقدمها الدكتور محمد الشراري يوم الجمعة 8/2/1442هـ ومحاضرة (التلاحم ضد زعزعة الأمن في ضوء القرآن الكريم) يقدمها الدكتور عواد الرويلي يوم السبت  9/2/1442هـ ومحاضرة (المرأة السعودية عبر تسعون عاماً من الحضارة) تقدمها الدكتورة سلطانة الرويلي ومحاضرة (خصائص المملكة العربية السعودية) يقدمها الدكتور أديب السحيمي يوم الأحد  10/2//1442هـ ومحاضرة (رحلة الكفاح لتأسيس الكيان الكبير على يد الملك المؤسس عبدالعزيز) يقدمها الدكتور فيصل الطويلعي يوم الاثنين 11/2/1442هـ  ومحاضرة (الوطن أمن واستقرار) تقدمها الدكتور مريم العنزي يوم الثلاثاء 12/2/1442هـ بالإضافة إلى ومحاضرة (نعمة الوطن) يقدمها الدكتور خالد الحربي يوم الأربعاء 13/2/1442هـ، ومحاضرة (الحقوق والواجبات) يقدمها
الدكتور نامي الشريف يوم الجمعة 15/2/1442هـ.
كما يشتمل برنامج الجامعة احتفالاً باليوم الوطني التسعين على مسابقات متنوعة كالفن التشكيلي والتصوير الضوئي وأفضل مبادرة تطوعية والفيلم القصير والشعر وبطولة همة حتى القمة فيفا 2020، وبحيث تكون جميع مضامين تلك المسابقات مُعبرة عن فكرة المناسبة الوطنية، وأن تكون مبتكرة ومن إنتاج الطالب.
كما سيصدر المركز الجامعي للإعلام والاتصال عدداً خاصاً من صحيفة جوف الجامعة متضمناً تقارير وطنية ومشاركات منسوبي الجامعة فخراً بيومهم الوطني وتعبيراً عن شكرهم للقيادة الحكيمة على دعمها الكبير للجامعة، علاوة على إنتاج العديد من المضامين الإعلامية التي تعبر عن الانتماء والفخر بهذا الوطن الغالي.
للتسجيل في البرامج والمحاضرات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ وحضورها بشكل إلكتروني يرجئ إنشاء حساب في نظام التدريب لجامعة الجوف- لأول مرة فقط:
https://bit.ly/2B52mqv
يمكن استعراض جميع البرامج المتاحة على نظام التدريب من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/2O3TEN9
لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على دليل المستخدم لنظام التدريب من خلال الرابط:
https://bit.ly/3cjApgj
كما يمكن الاطلاع على الأسئلة المتكررة حول البرامج التدريبية ونظام التدريب:
https://www.ju.edu.sa/index.php?id=4601
تصدر الشهادات للمسجلين في البرنامج على نظام التدريب وحضروا كامل البرنامج بالاسم الرباعي من خلال نظام التدريب من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/2O3TEN9
كما يمكن طباعة الشهادات من خلال سجلكم التدريبي نافذة (تدريبي) على نظام التدريب خلال 72 ساعة بعد تنفيذ البرنامج.
في حال وجود استفسارات أخرى-  يمكنكم الاطلاع على صفحة الأسئلة المتكررة حول البرامج التدريبية والانضمام لها وضوابطها وكيفية الحصول على الشهادات للبرامج من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3kD8NWy

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