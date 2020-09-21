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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ العاتي بالموسم بمحافظة لطوال

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ العاتي بالموسم بمحافظة لطوال
http://almnatiq.net/?p=905096
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن طاهر عاتي واسرتهم ، وذلك بوفاة شيخ قبيلة بني العاتي بمركز الموسم بمحافظة الطوال الشيخ علي بن طاهر عاتي -رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.
وسأل سمو أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
منوها بما قدمه الفقيد من اعمال الخير والاصلاح في المجتمع ، وخدمة وطنه وابناء قبيلته.
فيما أعرب الشيخ محمد طاهر عاتي وأبناء وأسرة الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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