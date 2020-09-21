قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن طاهر عاتي واسرتهم ، وذلك بوفاة شيخ قبيلة بني العاتي بمركز الموسم بمحافظة الطوال الشيخ علي بن طاهر عاتي -رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.
وسأل سمو أمير منطقة جازان المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
منوها بما قدمه الفقيد من اعمال الخير والاصلاح في المجتمع ، وخدمة وطنه وابناء قبيلته.
فيما أعرب الشيخ محمد طاهر عاتي وأبناء وأسرة الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ العاتي بالموسم بمحافظة لطوال
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن طاهر عاتي واسرتهم ، وذلك بوفاة شيخ قبيلة بني العاتي بمركز الموسم بمحافظة الطوال الشيخ علي بن طاهر عاتي -رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.
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