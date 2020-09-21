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إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ أوائل يونيو
http://almnatiq.net/?p=905099
المناطق - وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد بواقع 3341 إصابة خلال الـ24 الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أوائل يونيو.

وأضافت، سيما سادات لاري، إن 177 توفوا في إيران خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 24478 ، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 425481.

كما أشار بيان وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 361523 شخصا، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3.773.300.

ولفت بيان الوزارة إلى أن 29 إقليما (من أصل 31 إقليما إيرانيا) لا تزال في وضع صحي خطير، و24 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا. وهناك 5 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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